Comencen amb retard les Jornades de l'Angula del Ter

Les Jornades de l'Angula del Ter i del Rec del Molí van donar el tret de sortida ahir al matí a Pals més tard del previst, ja que la manca de pesca d'angules va fer retardar la seva data d'inici, i fins al 22 de desembre els restaurants del segell Quermany Gastronòmic que hi participen –Sol Blanc, Vicus, Sa Punta i Es Portal– faran propostes i degustacions amb producte de proximitat i de temporada.

A la presentació hi van intervenir els xefs Ivan Beumala, del restaurant Sa Punta; Jordi Ribas, de Sol Blanc; Damià Rafecas, de Vicus, i Joan Carles Sánchez, d'Es Portal Hotel Gastronòmic. Tanmateix, han col·laborat els cellers de Mas Geli i Gleva Estates.

Joan Carles Sánchez, d'Es Portal Hotel Gastronòmic, va posar en valor el producte de proximitat que utilitzen tots els establiments de Quermany Gastronòmic. «Som cuiners que defensem el producte d'aquí i ens agrada poder oferir una cuina de qualitat amb productes de qualitat, com l'angula del Ter», va indicar mentre realçava la vessant sostenible del producte de proximitat.

Ivan Beumala, del Sa Punta, va destacar, per la seva banda, l'oportunitat d'aquestes jornades per donar a conèixer la zona de Pals-Quermany. A més, segons Beumala, ara és el «moment òptim» per tastar l'angula.



Incertesa pel canvi climàtic

Coincidint amb la cimera del clima de les Nacions Unides, COP25, que s'està celebrant a Madrid, l'arrencada de les jornades no va voler-ho passar per alt i va voler incidir-hi i, així, valorar el possible impacte que pot tenir en l'angula. «Estem davant d'un moment d'incertesa ja que no sabem com afectarà l'angula en un futur», va apuntar el pescador Juli Carbó.

En aquest sentit, Carbó va remarcar que en el cas de l'angula pot afectar molt a causa dels desplaçaments que fa amb els corrents del golf. «Un increment de la temperatura podria tenir influència i fer desplaçar el recorregut de les angules», va detallar.

Durant la inauguració d'ahir ja es van poder degustar dues elaboracions, concretament les angules a la bilbaïna, com tradicionalment es preparen, i unes angules sobre cap i pota.

Fins al 22 de desembre, es podran anar degustant fins a 16 propostes diferents que tindran l'angula com a ingredient estrella, ja sigui en amanides, arrossos o acompanyades amb trompetes de la mort.