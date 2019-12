Sant Feliu aposta per l'asfaltatge de carrers i equipaments socials

Els pressupostos de Sant Feliu de Guíxols per aquest 2020 es votaran avui, en el ple extraordinari de les sis de la tarda, on es posarà sobre la taula una xifra total de gairebé 30 milions d'euros –un augment de pràcticament 2 milions– i que aposten, sobretot, per la millora de l'espai públic, així com dels equipaments socials.

El primer tinent d'alcalde i encarregat de la regidoria de Serveis Econòmics, Josep Melcior Muñoz, ha destacat els 400.000 euros previstos per a inversions de caràcter social, com ara el trasllat del Centre Ocupacional Tramuntana a un nou espai, que atén persones amb discapacitat intel·lectual. «Ara estan en un edifici petit i poc modern, per això estem buscant espais molt més dignes», ha observat Melcior. En aquest sentit, el regidor ha explicat que encara s'estan debatent entre un parell d'espais i que d'aquí poc ja es podrà saber la ubicació definitiva.

A més, l'equip encapçalat per Carles Motas (Tots per Sant Feliu) també preveu aportar 50.000 euros a la residència assistida dels Estanys de la Fundació Vimar –que s'està construint a Platja d'Aro– per a persones amb discapacitat intel·lectual de tot Baix Empordà. Tanmateix, les residències de la gent gran són l'altre focus d'inversió, on es destinaran108.000 euros.

Per altra banda, també prioritzen condicionar i urbanitzar espais públics, com ara el carrer S'Adolitx, que falta un tram per asfaltar i cal dotar-lo de serveis d'enllumenat i clavegueram, entre d'altres. Segons ha explicat Melcior, es tracta d'una actuació important perquè comunica la platja amb la zona de l'ermita de Sant Elm i l'institut, i això fa que sigui una zona molt concorreguda. Es preveu invertir-hi 462.000 euros el primer any, amb continuïtat el 2021. De la mateixa manera, es destinarà mig milió al carrer Girona, a la zona de l'Eixample, on es posarà nou asfalt, il·luminació i conduccions de serveis corrents, un projecte ja licitat i pendent d'adjudicació i que s'espera que les obres arrenquin el gener.



Actualització de l'IBI

El pressupost per a aquest exercici de 2020 frega els 30 milions d'euros, una xifra que augmenta en gairebé 2 milions els últims comptes aprovats, els del 2018. Aquest increment s'explica per l'actualització de l'impost sobre béns immobles (IBI) al 3,91%, una actualització que, segons ha defensat l'equip de govern, s'ha procurat contenir i mantenir per sota del creixement de l'IPC.

Els pressupostos vigents fins ara són els del 2018, que es van prorrogar per al 2019 pel calendari electoral.