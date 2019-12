El PSC insta el Govern a explicar com buidaran l'abocador de Vacamorta

El PSC de Girona ha presentat una pregunta al Parlament per saber «què pensa fer el Govern de Catalunya per executar la darrera i definitiva sentència sobre l'abocador de Vacamorta», ubicat al municipi de Cruïlles». L'abocador, declarat il·legal per la justícia, va estar funcionant entre 2000 i 2014 i acumula gairebé tres tones de residus. Segons la sentència definitiva del TSJC, la Generalitat està obligada a buidar-lo i té dos anys per a fer-ho. De fet, ja hi ha un projecte redactat amb tres alternatives, però el PSC adverteix que les tres són molt costoses.