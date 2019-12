Salven una figuera centenària d'un solar on edificaran pisos

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha acordat traslladar, el proper 20 de desembre, una figuera centenària d'un solar on s'edificarà un bloc de pisos. Així ho ha anunciat el regidor de Medi Ambient, Norbert Botella, que ha agraït la implicació ciutadana, ja que va ser un veí el que va avisar al consistori i va informar de la situació d'aquesta figuera. Arran d'aquesta iniciativa popular, es van engegar els contactes i l'acord de col·laboració amb les constructores i promotores immobiliàries InvestPro i Teixidó Projectes Immobiliaris. Segons ha informat Botella, el trasllat es farà al parc dels Triadors, que hi ha «molt a la vora», on hi ha altres arbres recuperats i que, de fet, ha avançat que després del trasplantament i poda –moment que ha qualificat de «delicat»– es rebatejaria el parc com a «parc dels Arbres Salvats». A més, ha convidat tots els ciutadans a una arrossada popular el 20 de desembre per celebrar-ho. parc a la vora, d'arbres recuperats. les propostes imminent el 20 de desembre trasplantament i poda