El suposat fill de Joan Carles | treu a la llum les proves d'ADN

Albert Solà torna a estar en el punt de mira dels mitjans de comunicació i aquest cop ho ha fet amb documentació en mà per reclamar, un cop més, que se'l reconegui com a fill del Rei emèrit. I és que Solà, que treballa al bar bisbalenc El Drac, ha tret a la llum quatre pàgines d'anàlisi d'ADN que conclouen que hi ha un 99,99% de coincidència –ep, amb decimals periòdics– entre les dues mostres que, aparentment, vinculen el monarca de la Zarzuela – «el de dalt»– amb el ja conegut popularment com a «monarca de la Bisbal».

De moment, el que seria el Borbó primogènit nega tenir cap interès a jugar al joc de trons. «Simplement, que el de dalt, el pare, mogui fitxa. Que vingui a parlar amb mi, en secret, d'amagat», insisteix a Diari de Girona.

El seu objectiu, reitera, és poder-se trobar amb ell en persona, encara que sigui de forma privada. I doncs, per què en el seu moment va interposar la demanda per paternitat als tribunals? «Per doblegar-lo, per fer-lo baixar del burro», argumenta enèrgicament. El Tribunal Constitucional, però, va desestimar la seva petició el 2015 així que sembla que, en paraules de Solà, «el de dalt necessita més pressions».

Mesos després d'haver publicat el seu llibre El monarca de la Bisbal –llançat l'11 d'abril–, la filtració de les proves ha tornat a portar rebombori i diversos mitjans ja se n'han fet ressò, tot i que Solà lamenta que «la gent no ha donat molta importància al document perquè no posa el nom de Joan Carles». És cert. La prova, que data del novembre del 2007, feta en un laboratori lleidatà, només constata que un tal individu «A» comparteix el perfil genètic amb un tal individu «B». Qui és «A» i qui és «B», no es pot comprovar... però Solà –que va néixer amb els cognoms biològics de Bach i Ramon abans de ser adoptat– assegura que el CNI va facilitar la mostra d'un got amb la saliva de Joan Carles, tot i que reconeix que no sap per què la intel·ligència hi tenien interès. «Si Joan Carles fos rei avui, creu-me que Albert Solà no hauria tret tot això», promet, ja que, en cap cas, hauria volgut afectar la successió com a primogènit amb sang blava a les venes.

La rocambolesca història del CNI també té orígens empordanesos. Arrenca un dissabte a la nit al bar Tamarindo de Platja d'Aro, on va conèixer un agent de la intel·ligència que justament aquella nit, camuflat com a fotògraf del local, col·laborava a una missió secreta per atrapar un mafiós rus. I així, amb la nit de Platja d'Aro com a bressol, Solà va emprendre un llarg periple que l'ha portat a publicar, aquesta setmana, les proves genètiques abans que l'excomissari Villarejo, apunta, no se li avancés.