Veïns d'un carrer de la Bisbal, indignats per l'enèsima inundació

Els veïns del carrer Marquès de Cruïlles, a la Bisbal d'Empordà, diuen que estan amb «l'ai el cor» cada cop que s'apropen pluges intenses, ja que porten més de 13 anys patint inundacions al carrer –que dona al pàrquing del Bonpreu i Esclat– i al garatge comunitari soterrat, a causa del rierol que tenen a tocar.

Els temporals de pluja dels últims dies han estat la metxa que ha encès de nou la indignació entre el veïnat fins al punt que dijous a la nit van fer-se sentir a Twitter, on van interpel·lar directament l'alcalde, Enric Marquès, i també el Bonpreu i Esclat, ja que el supermercat també veu sovint com l'aigua els trepitja els talons i afecta els cotxes dels clients.

La primera piulada va ser de la usuària @LaMire_ia, que va denunciar la situació i va retreure el silenci a l'alcalde i al supermercat, si bé la problemàtica d'aquest carrer cul-de-sac porta arrossegant-se més de tretze anys. A partir d'aquí, altres veïns van sumar-se al fil de piulades, com Irene Fanals, que segons ha explicat a Diari de Girona, ja han presentat instàncies a l'Ajuntament i «ningú ha dit ni mu». Just al darrere de l'edifici, hi ha un rierol que amb els temporals inunda tota la zona, deixa l'aigua estancada i provoca danys als cotxes aparcats als garatges. De fet, una companya seva va anar dijous a un fisioterapeuta d'aquest carrer i, després de la visita, ja no va poder treure el cotxe.

Fanals ha explicat que només hi ha una petita tanca de tela que els separa del rierol i, per això, ja han demanat la construcció d'un mur a l'Administració. Les úniques respostes de l'Ajuntament, explica, han consistit a indicar que es tracta d'una zona inundable i que si volen un mur, han de ser els mateixos veïns qui s'encarreguin de fer el projecte i demanar la llicència, assumint d'aquesta manera el cost que tot això implica. «El que no entenem els veïns és com un ajuntament dona permís per fer un pàrquing soterrani al costat d'un rierol», qüestiona Fanals.

Ara bé, l'equip municipal no sempre ha estat de braços plegats. Pel que explica Fanals i altres veïns a la xarxa social, just abans de les eleccions van patir aiguats i l'alcalde els va atendre i va anar a veure els danys causats. «Quan van venir a veure el desperfecte de la riuada de l'any passat van dir que netejarien la riera i la condicionarien perquè no tornés a passar més», exposa l'usuari @Anthraxnet en el seu tuit. «Però ja no som a època d'eleccions i ja les promeses han volat», lamenta. L'Ajuntament ja ha assegurat a aquest diari que dilluns donarà explicacions.