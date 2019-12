Palamós celebra una gala benèfica a favor del càncer infantil i la Casa dels Xuklis

La Nau dels 50 metres acull aquest diumenge la tercera Gala Solidària en favor de l'associació AFANOC i la Casa dels Xuklis, que treballa per millorar la qualitat de vida dels nens i nenes amb càncer. Durant tot el dia, s'hi faran activitats per a tota la família, des de tallers infantils fins a sessions de zumba.

El programa arrenca a les 10 del matí, quan obren les portes, amb una concentració d'un centenar de motards de l'Agrupació motera de Girona, que faran un esmorzar solidari. Mentrestant, a dins la nau, es faran tallers infantils i d'animació, com ara jocs de taula, jocs gegants i manualitats. També tindrà lloc una sessió de zumba.

A partir de les quatre de la tarda, hi haurà una desfilada de moda, que anirà seguida d'actuacions de dansa a càrrec de diverses entitats palamosines. Finalment, tancaran la jornada una gran rifa solidària i una disco mòbil amb el DJ Sapixxx.

A més, durant tot el dia hi haurà paradetes amb productes artesanals i d'alimentació de diferents comerciants del municipi, que aportaran part dels ingressos de la jornada a la recaptació solidària.

L'entrada té un cost de 5 euros–que permet entrar i sortir durant tot el dia–, que aniran a la recaptació per a l'associació AFANOC i la Casa dels Xuklis, també d'aquesta associació, i que ofereix allotjament al costat de l'hospital Vall d'Hebron perquè hi puguin anar els menors malalts de càncer i els seus familiars quan el tractament els permet sortir de l'hospital. Hi ha 25 apartaments per a les famílies amb un infant amb càncer o altres malalties de llarga durada i que, com que no són de Barcelona, s'han de desplaçar per arribar al centre hospitalari.

És el cas, per exemple, de l'Aina Díaz Mir, que és de Corçà i des de l'agost rep el tractament a Vall d'Hebron per un càncer, el Limfoma de Burkitt. Quan no està ingressada, l'Aina viu a la Casa dels Xuklis acompanyada per membres de la seva família. La setmana passada vam explicar la seva història en aquest diari, coincidint amb el seu aniversari, que va fer 12 anys el 28 de novembre. Segons va explicar la seva mare, l'Íngrid Mir, hi ha zones comunes on poden fer vida i compartir moments amb altres famílies que estan en aquesta situació. L'Aina, per exemple, aprofita per tocar el piano, l'ukelele i dibuixar, entre altres aficions.

L'AFANOC va crear aquesta casa el 2011 i, a banda d'allotjament, també proporciona atenció psicosocial integral i activitats lúdiques, educatives i terapèutiques tant per als infants malalts com per a les seves famílies.