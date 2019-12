Enxampats utilitzant una casa deshabitada de la Pera per cultivar-hi marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut una parella que utilitzava una casa deshabitada de la Pera per cultivar-hi marihuana.

Els agents de la Bisbal han desmantellat una plantació, d'un centenar d'exemplars, que s'alimentava de l'electricitat que estava punxada,

Els detinguts són una dona i un home de 22 anys, de nacionalitat espanyola i marroquina i veïns de Girona. La policia els acusa de ser els presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

La detenció es va realitzar el 5 de desembre però els fets arrenquen el 15 de novembre, quan agents d'aquesta comissaria van tenir coneixement que en una casa unifamiliar de La Pera hi hauria una plantació indoor de marihuana. Se'ls va informar tot i ser una casa deshabitada, algú la podria estar freqüentant per cultivar i cuidar la plantació.

La Unitat d'Investigació, que es va fer càrrec del cas, va esbrinar que la casa tenia una doble escomesa a la xarxa elèctrica, que el consum de llum era molt elevat i totalment compatible amb una plantació de marihuana en ple rendiment. També van observar un aparell d'aire condicionat en funcionament al balcó tot i no viure-hi ningú.

El matí del 4 de desembre, i d'acord amb una entrada i registre judicial, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana i d'Investigació de la comissaria de la Bisbal conjuntament amb agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona van portar a terme un dispositiu per efectuar una entrada al domicili.



El cultiu, a les habitacions

Un cop a dins de la casa, els Mossos van observar que al garatge hi havia 16 sacs de terra i que dues habitacions del segon pis estaven preparades per fer-hi cultiu de marihuana. En una d'elles hi van trobar 92 plantes amb els cabdells en estat òptim per la seva recol·lecció, així com diversos focus i un aparell d'aire condicionat.

Els agents van localitzar i intervenir nombrosos objectes destinats al cultiu d'aquest tipus de droga, tals com testos, focus de llum, ventiladors, estris, fertilitzants, adobs, aparells d'aire condicionat, filtres, extractors i transformadors.

La investigació va determinar que les dues persones que es trobaven a la finca eren els propietaris i cuidadors de la plantació, per aquests motius els van detenir com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Els detinguts, a qui no els consten antecedents, van passar el dia 5 de desembre a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de La Bisbal d'Empordà, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.