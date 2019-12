El Consell Comarcal incrementa un 10% el pressupost per al 2020

El ple del Consell Comarcal del Baix Empordà va aprovar ahir el nou pressupost per al 2020, que s'incrementa més d'un 10% –2,5 milions més– fins a arribar als 25,8 milions d'euros, un augment que beneficiarà principalment les partides de Serveis Socials, Medi Ambient, el Centre Tramuntana, Serveis Generals i Promoció Econòmica. Entre les inversions, cal destacar com a pilars forts el Centre Tramuntana, destinat a persones amb discapacitat intel·lectual, on el Consell preveu reforçar els seus equipaments, maquinària, aire condicionat, mobiliari i sistemes informàtics amb més de 100.000 euros. A més, també invertirà en vehicles per a les brigades del centre ocupacional, destinant-hi 54.000 euros.

D'altra banda, l'ampliació i adequació de la nau del Consell per a les brigades comarcals comportarà una inversió de 240.000 euros i també s'apostarà per l'adquisició d'un nou local pels Serveis Socials a la plaça Carreras Dagas, a la Bisbal d'Empordà, que juntament amb la reforma, s'eleva als 260.000 euros.

Segons va destacar ahir el president del Consell, Joan Manel Loureiro, «un dels objectius principals d'aquest mandat és tenir cura de les persones més desfavorides i també de les seves famílies». Per això, va apuntar, es reforçarà el programa de reinserció. La gestió de serveis d'ensenyament també s'emporta bona part del pressupost, un 18%, principalment en la gestió de menjadors escolars –on Loureiro va posar en valor les beques menjador– i transport. També s'aposta per la construcció d'una nova deixalleria i la millora de les ja existents, amb més de 290.000 euros.



«Erradicar la inactivitat»

El vicepresident, Xavier Dilmé, va considerar, per la seva banda, que amb aquests pressupostos «es demostra un canvi de tarannà» i així, va dir, «erradicar la inactivitat» dels seus predecessors al capdavant del Consell Comarcal. En aquest sentit, va assenyalar que gairebé s'ha quintuplicat el capítol d'inversions respecte de l'any passat, superant així el milió d'euros. A més, ja s'ha tirat endavant la promoció i dinamització de la marca de territori Empordà. «Volem que el Consell torni a ser una eina útil per als ajuntaments. Si és útil per als ajuntaments, és útil per a la gent», va assenyalar.

La consellera comarcal d'Ensenyament, Roser Font, també va advocar per un Consell que actuï com a frontissa entre els ajuntaments i la Generalitat o Diputació, encara que sigui en àmbits on no es tingui competència, com ara detectar les mancances en els transports.