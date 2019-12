Foc en un cotxe a Sant Feliu

va quedar totalment destrossat i n'investiguen les causes

Un incendi va cremar totalment un cotxe pels volts de les 4 de la matinada de dilluns, al barri de Vilartagues de Sant Feliu de Guíxols, i la policia n'ha obert una investigació per esbrinar l'origen del foc. No es descarta que es tracti d'un foc intencionat. En el moment dels fets, els Bombers van derivar una dotació del parc de Vall d'Aro per apagar el foc. El cotxe, un Volkswagen Golf, va quedar totalment afectat però els altres vehicles del voltant es van desplaçar a temps.Les grans flames han sorprès un veí de l'avinguda Canàries que ha avisat la Policia Local dels fets pels volts de les quatre de la matinada.