Demanen 15 anys de presó a dos germans per violar una nena d'onze anys a Torroella

La Secció Quarta de l'Audiència de Girona va jutjar ahir dos germans acusats de violar repetidament una nena d'onze anys a Torroella de Montgrí l'any 2014. L'acusació particular demana 15 anys de presó i 10.000 euros d'indemnització a cada un dels processats per dos delictes continuats d'agressió sexual a una menor, mentre que la fiscalia, que inicialment sostenia una petició de presó de 14 anys va retirar-la en considerar que no s'ha pogut corroborar durant el judici la culpabilitat dels acusats. La defensa demana que se'ls absolgui per manca de proves.

Segons els escrits d'acusació, el juny de 2014 un dels germans, que llavors tenia 22 anys i que en aquell moment vivia amb la menor al mateix domicili va aprofitar els moments que «estava sol amb la nena» per agredir-la sexualment de forma reiterada a l'habitació que la nena compartia amb la mare. Quan l'altre germà, que tenia 20 anys, va conèixer els fets també hauria començat a abusar d'ella en «múltiples ocasions».

Els acusats van negar haver mantingut cap mena de contacte sexual amb la nena. Un dels germans residia juntament amb la seva mare en el mateix domicili que la víctima, ja que hi havia «molt bona relació» entre les famílies i durant l'estiu treballaven a l'Estartit. També va incidir en que pràcticament mai era a l'habitatge perquè treballava i només hi anava a dormir i a dutxar-se. L'altre germà va assegurar que no tenia la clau del domicili i que només hi anava a visitar els familiars i la nena, amb qui ambdós mantenien una relació de confiança des de feia temps. Els acusats van negar cap animadversió amb la nena que pogués haver propiciat la denúncia i ho van atribuir a la seva «imaginació».

La menor va interposar la denúncia dos anys després dels fets als Jutjats de la Bisbal, ja que no es va atrevir a explicar-ho a la seva mare fins llavors. La causa va ser arxivada un mes després, però va obrir-se per noves proves mèdiques aportades per l'acusació particular. La declaració de la víctima es va fer a porta tancada, però durant la vista es va desprendre que durant aquell estiu vivia «atemorida» i que els acusats l'amenaçaven amb represàlies si explicava els fets. En l'apartat pericial hi va haver diverses interpretacions, i mentre que els psicòlegs de l'equip tècnic penal van concloure en l'exploració feta arran de la denúncia que no podien validar el relat de la menor obrint la porta a una possible fabulació, els professionals que li van fer seguiment van considerar compatible que la seva simptomatologia traumàtica es degui a episodis d'abús sexual.

El lletrat de l'acusació particular va subratllar que «no és creïble» que un dels processats no visqués al domicili i va impugnar un testimoni que ho corroborava perquè el van presentar a l'acte de judici sense avisar a les acusacions. També va recordar en l'informe de conclusions que un dels germans havia estat detingut anteriorment per intent d'homicidi dolós durant la Festa Major de Torroella l'any 2012 per clavar-li un cop de destral a l'esquena a un altre jove amb qui s'havia barallat anteriorment.



La fiscal retira l'acusació

Durant la vista, la fiscal va retirar els càrrecs a ambdós acusats adherint-se al relat de la defensa en considerar que els fets no havien estat demostrats i que si bé no negaven la versió de la menor, no podien mantenir l'acusació perquè durant el judici «s'ha posat de manifest l'existència d'altres elements que podien haver causat l'amplificació del relat», com l'assetjament escolar que patia, la separació dels seus pares o el naixement d'un nou membre a la família l'abril d'aquell any. La defensa al·lega que la menor va actuar amb mala fe i vol l'absolució dels acusats.