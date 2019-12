Pals organitza una Gran Quina Solidària per a la Marató de TV3

El municipi de Pals organitza aquest dissabte una Gran Quina Solidària per bolcar-se, un any més, amb la Marató de TV3. L'activitat, organitzada per l'Associació Obrim el Centre Cívic de Pals amb la col·laboració de l'Ajuntament, arrencarà a les 18 hores d'aquest dissabte 14 de desembre al Poliesportiu de Pals, un dia abans de la jornada televisiva.

L'Ajuntament ha agraït la tasca de l'associació Obrim el Centre Cívic i ha fet una crida a tots els palsencs i palsenques per tal de "participar activament en aquesta jornada tan especial, demostrant un cop més l'esperit solidari i compromès de la vila de Pals".



Seguiment de La Marató de TV3

La Marató de TV3 es realitzarà el diumenge 15 de desembre, l'endemà de la Gran Quina de Pals. A partir de les vuit del matí, Catalunya Ràdio connectarà en directe per fer un seguiment per tot el territori, de la mà de Roger Escapa. Quim Masferrer, per la seva banda, ho farà amb el microfon de TV3 des de quarts de deu del matí.

Enguany, La Marató dedicarà la recaptació a la investigació i difusió de les malalties minoritàries, que són aquelles que afecten un màxim de 5 persones per cada 10.000 habitants. Tot i ser minoritàries, aquestes malalties acostumen a ser greus, cròniques, progressives i causants de discapacitats.