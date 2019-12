Roben una cadena d'or a un home d'edat avançada amb el mètode de la falsa abraçada a Sant Feliu de Guíxols

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones pel robatori d'una cadena d'or a un home d'edat avançada amb el mètode de la falsa abraçada a Sant Feliu de Guíxols.

Els arrestats pels agents de la comissaria de la Bisbal d'Empordà són quatre persones, dos homes i dues dones, d'entre 23 i 25 anys, de nacionalitat romanesa i veïns de Badalona i Barcelona, a qui se'ls acusa de ser els presumptes autors d'un delicte de furt.

Els fets van passar el 7 de desembre, cap a un quart d'onze del matí, al pàrquing d'un supermercat de Sant Feliu de Guíxols.

Una dona jove va abordar un home d'edat avançada, que es dirigia a buscar el seu vehicle, i va començar a abraçar-lo sense cap justificació.

Tot seguit, va aparèixer la dona de la víctima, entre tots dos, es van poder desempallegar de la noia, que va fugir corrents. Poc després, la parella es va adonar que la noia li havia furtat una cadena d'or a l'avi.

Aquest tipus de robatoris són els que s'anomenen de la falsa abraçada, «carinyoses» o «teletubbies». Aquest consisteix a apropar-se a la víctima, home i d'edat avançada, que prèviament han controlat i observat que té algun objecte de gran valor i amb l'excusa de demanar per un carrer, per exemple, entra la delinqüent, conversa amb la víctima i quan li dóna les gràcies l'abraça aconseguint retirar-li el rellotge. Si la víctima s'adona del robatori i no se'l deixa treure, fins i tot utilitzen la violència.

En el cas de Sant Feliu, gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents van saber que la dona havia fugit en un vehicle juntament amb tres persones més.

Cap a les dues de la tarda, una patrulla de paisà del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de la Bisbal va localitzar aquest vehicle a la zona de Palafrugell.

Finalment, el van aconseguir aturar a Llafranc, nucli de població del municipi de Palafrugell, i van detenir els quatre ocupants com a presumptes autors d'un delicte de furt.

Els detinguts, que tenien nombrosos antecedents, van quedar citats al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.