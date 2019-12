Una denúncia anònima al web del CNP permet descobrir un cultiu de marihuana a St. Feliu

Una denúncia anònima al web de la Policia Nacional ha permès descobrir un cultiu de marihuana a Sant Feliu de Guíxols.

Els agents del CNP han arrestat dues persones i desmantellen un cultiu de 430 plantes.

La plantació estava en un antic cobert que feia de graner situat a la perifèria de la ciutat i en un lloc aïllat de difícil localització.

L'electricitat estava punxada i la instal·lació hauria defraudat més de 20.000 euros.

La investigació es va iniciar durant el passat juliol quan la Policia Nacional va rebre una denúncia anònima a la pàgina web "www.policia.es". En aquest espai web, recorda el cos de seguretat, possibilita als ciutadans que, de forma anònima, posin en coneixement determinades activitats il·lícites, sense por a possibles futures represàlies.

Després de rebre la denúncia, van iniciar la investigació amb l'objectiu de verificar els fets. Els policies van poder comprovar que efectivament s'apreciaven des de l'exterior tant olors com sons característics d'una plantació indoor de marihuana.

També van poder verificar com l'immoble tenia una instal·lació elèctrica enganxada a la distribució general. Per tant, estava punxada, com sol ser habitual amb aquest tipus de pràctiques delictives a causa de l'excessiu consum elèctric que requereix el manteniment d'una plantació d'aquesta substància estupefaent.

Després de vigilàncies i seguiments realitzades pel grup operatiu amb l'objectiu d'identificar els responsables de la plantació, el 10 de desembre es va procedir a la detenció de dos homes.

Se'ls va arrestar quan sortien amb vehicles del cobert. Posteriorment, la policia va accedir a l'immoble amb el consentiment dels detinguts. Van poder comprovant que en un annex del compartiment principal hi havia la plantació de marihuana.

En total, van localitzar 430 plantes en avançat estat de creixement i floració, amb una alçada superior a un metre, que van donar un pes de 188 quilos. A més van confiscar 40 transformadors, 40 focus de llum i un total de 1691,20 euros que portaven en efectiu els detinguts.

La instal·lació elèctrica comptava amb tres aparells d'aire condicionat, tres filtres, tres extractors i 14 ventiladors, tot això per a poder tenir cura del cultiu, per fer-ne la recol·lecció, emmagatzematge, distribució i venda de la droga-

Tots dos detinguts van ser posats a disposició judicial com a presumptes responsables de dos delictes contra la salut pública, així com de defraudació de fluid elèctric, amb una valoració econòmica elaborada per la companyia subministradora que superaria els 20.000 euros.

L'operació policial ha estat realitzada conjuntament per agents de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Girona i del Grup Local de Policia Judicial de Sant Feliu de Guíxols.