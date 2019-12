El primer Espai Jove de Palamós tindrà zona d'estudi, joc i descans

El primer Espai Jove de Palamós disposarà de tres zones –descans, estudi i joc– i encara la seva recta final per a posar-se en marxa, després de dos anys d'espera des que, el 2017, la proposta d'«Equipar un Espai Jove» guanyés la partida de 10.000 euros dels pressupostos participats. Els joves d'entre 13 i 30 anys ja han decidit quin equipament necessiten, com un microones o lloc d'estudi, i fins dijous passat van ultimar els detalls de la distribució dels espais dins el nou local, ubicat a Galeries Carme del carrer Dídac Garrell i Tauler.

Així, doncs, el local disposarà de tres zones. A la primera, de descans, hi haurà un sofà amb palets i un projector. A la segona zona, la d'estudi, hi haurà escriptoris i taules elevades per fer-hi dibuix, a més d'una biblioteca amb els llibres que demanin. Finalment, hi haurà una zona lúdica per fer-hi karaoke i jugar a la Playstation i jocs de taula. Ara mateix, estan fent una votació a Instagram per decidir els colors de les parets i el 20 de desembre començaran a pintar.