L'exmonitor dels Maristes, condemnat a 2 anys de presó per abusar d'una nena a Mont-ras

La Secció Quarta de l'Audiència de Girona va condemnar ahir l'exmonitor de menjador dels Maristes de Sants-Les Corts a Barcelona implicat en el macrocas de pederàstia a 2 anys de presó per abusar sexualment l'any 2016 d'una nena de deu anys a Mont-ras.

L'acusació i la defensa han pactat rebaixar un any de presó a la petició inicial a canvi de la confessió del processat, que també ha acceptat una inhabilitació per treballar amb menors durant 8 anys i llibertat vigilada posterior a la pena penitenciària durant 4 anys. També s'haurà de fer càrrec de les despeses del judici. Es tracta d'una sentència ferma i no es podrà recórrer.

Els escrits d'acusació relaten que el 4 de juliol de 2016 l'acusat, que era a un càmping nudista de Mont-ras, «només d'arribar-hi» va dirigir-se a una caravana on hi havia tres nenes de 10, 11 i 13 anys. La fiscalia sosté que per tal de guanyar-se la seva confiança l'home va regalar-los llaminadures i un joc de taula. També els va preguntar si dormien soles al càmping, i posteriorment va demanar a les nenes que li posessin crema solar a l'esquena. L'endemà l'acusat va seguir una de les menors a la zona de dutxes i va demanar-li altre cop que li posés crema, però la nena s'hi va negar. Llavors va seguir-les fins a la biblioteca, on aquestes feien els deures, i va tocar el cul a la menor de 10 anys aprofitant que no duia roba.

La fiscalia li demanava inicialment una pena de 3 anys de presó i una indemnització de 10.000 euros a la nena pels danys morals.



Implicat en el cas Maristes

Es tracta d'una nova condemna que se suma a la de 8 anys de presó que actualment l'acusat està complint per difusió de pornografia infantil. També ha estat recentment condemnat per l'Audiència de Barcelona a 2 anys de presó per abusos sexuals a 4 nenes menors d'edat mentre exercia com a monitor de menjador al Col·legi Maristes de Sants-Les Corts, a Barcelona.

Quan l'any 2015 va esclatar aquest macrocas de pederàstia en aquest centre, que ha acumulat més de 40 denúncies de víctimes per abús sexual contra 12 docents i el monitor en qüestió, feia pocs mesos que el condemnat hi treballava. Va ser detingut arran de la investigació iniciada al col·legi, després que els Mossos trobessin en un escorcoll realitzat al seu domicili un ampli catàleg de material explícit de pornografia infantil de més de 4.000 imatges i prop de 200 vídeos.

Durant el judici per aquests fets celebrat el 2017 el monitor va admetre l'autoria dels fitxers però va assegurar que en feia un «consum propi» i que no n'havia fet difusió.

Posteriorment a aquests fets va haver d'abordar un altre judici pels càrrecs d'abús sexual a quatre menors als Maristes mentre hi treballava de monitor de menjador, i pel qual va ser condemnat a dos anys de presó.

Inicialment la fiscalia li demanava 16 anys de presó per quatre delictes d'abús sexual a menors d'edat en considerar que entre finals de novembre i principis de desembre del 2015, l'any en el qual van tenir lloc els fets, va realitzar «amb ànim lasciu tocaments a les zones íntimes a quatre nenes de 10 anys» aprofitant els moments que estava sol amb elles.

El període que el condemnat va estar al centre dels Maristes de Sants-Les Corts el va fer en qualitat d'estudiant de pràctiques pels estudis de monitor de menjador que cursava a la fundació Pere Tarrés de Barcelona.