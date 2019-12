El Museu del Suro engega un procés participatiu per orientar el seu futur

El Museu del Suro de Palafrugell ha iniciat aquest mes de desembre un procés participatiu a través d'una enquesta anomenada "Del Museu del Suro... què en penses? Què en vols?", amb l'objectiu de recollir la visió que té la ciutadania del museu i poder orientar adequadament el seu futur.

Per tal de participar-hi cal entrar al web palafrugell-decidim.ddgi.cat, on es poden deixar les observacions i participar en aquest procés que ha de servir per encarar una nova etapa dins l'equipament. Aquest procés permetrà recollir, entre els mesos de desembre i gener, totes les propostes. Una vegada acabat el termini, s'analitzaran i es retornaran les conclusions.

El Museu del Suro és una institució creada amb la voluntat de donar sortida a moltes necessitats culturals i educatives de Palafrugell. A banda de l'exposició permanent sobre el món del suro i el centre de documentació, té un gran espai per exposicions temporals, un espai de tallers i un auditori molt ben equipat que permet acollir un centenar de persones per a tota mena d'actes. En aquest sentit, desenvolupa molta activitat adreçada a mainada, joves, famílies i a persones amb tota mena d'inquietuds.