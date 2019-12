Quatre detinguts per robar una cadena d'or amb el mètode de la falsa abraçada

Els Mossos d'Esquadra van detenir quatre persones pel robatori d'una cadena d'or a un home d'edat avançada, amb el mètode de la falsa abraçada, a Sant Feliu de Guíxols. Els arrestats –pels agents de la comissaria de la Bisbal d'Empordà– són quatre persones, dos homes i dues dones, d'entre 23 i 25 anys, veïns de Badalona i Barcelona, a qui se'ls acusa de ser els presumptes autors d'un delicte de furt.

Els fets van passar el 7 de desembre, cap a un quart d'onze del matí, al pàrquing d'un supermercat de Sant Feliu de Guíxols. Una dona jove va abordar un home d'edat avançada, i va començar a abraçar-lo sense cap justificació. Tot seguit, va aparèixer la dona de la víctima, i entre tots dos, es van poder desempallegar de la noia, que va fugir corrents. Poc després, la parella es va adonar que la noia havia furtat una cadena d'or a l'avi.

Aquest tipus de robatoris són els que s'anomenen de la falsa abraçada, «carinyoses» o «teletubbies». Aquest consisteix a apropar-se a la víctima, home i d'edat avançada, que prèviament han controlat i observat que té algun objecte de gran valor i amb l'excusa de demanar per un carrer, per exemple, conversa amb la víctima i quan li dona les gràcies l'abraça aconseguint retirar-li el rellotge. Si la víctima s'adona del robatori i no se'l deixa treure, fins i tot utilitzen la violència. En el cas de Sant Feliu, gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents van saber que la dona havia fugit en un vehicle juntament amb tres persones més. Cap a les dues de la tarda, una patrulla de paisà del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de la Bisbal va localitzar aquest vehicle a la zona de Palafrugell. Finalment, el van aconseguir aturar a Llafranc.