El Club de Vela Sant Antoni homenatja el seu fundador

El Club de Vela Sant Antoni celebra aquest cap de setmana la tretzena edició de la International Guido Depoorter Cup, batejada amb el nom del seu fundador i a qui enguany es rendirà un homenatge especial, ja que va morir el passat 24 de setembre.

A més de les dues regates i la competició freestyle aquesta edició també inclou activitats dedicades al fundador, com ara un sopar informal en la seva memòria i la presentació del llibre de Jordi Maré, El legado de Guido Depoorter. El Club de Vela també ha organitzat per a diumenge un últim acte de comiat a Depoorter i on es podrà veure, des de la sorra, com els regatistes s'endinsen al mar amb els seus patins i llancen flors a l'aigua. Com cada any, tots els beneficis obtinguts pel club de vela es destinaran a La Marató de TV3.

Depoorter va fundar l'any 1972 el Club de Vela Sant Antoni –l'únic club de les comarques gironines on es practica Patí Català– i es va dedicar a escriure i divulgar sobre aquest esport.