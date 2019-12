Una denúncia anònima al web de la Policia Nacional porta a un cultiu de droga a Sant Feliu

Una denúncia anònima al web de la Policia Nacional ha permès descobrir un cultiu de marihuana a Sant Feliu de Guíxols. Els agents del CNP han arrestat dues persones i han desmantellat un cultiu de 430 plantes. La plantació estava en un antic cobert que feia de graner situat a la perifèria de la ciutat i en un lloc aïllat de difícil localització. L'electricitat estava punxada i la instal·lació hauria defraudat més de 20.000 euros.

Els dos detinguts, de 27 i 37 anys, van quedar acusats de ser els presumptes autors de dos delictes: un contra la salut pública i un per defraudació de fluid elèctric. Després de passar a disposició judicial als jujats de Sant Feliu van quedar amb llibertat amb càrrecs. La policia calcula que es podien recol·lectar tres cultius a l'any d'aquesta plantació. Una droga que si arribava al mercat negre podia estar valorada en uns 30.000 euros. La investigació es va iniciar el passat juliol quan la Policia Nacional va rebre una denúncia anònima a la pàgina web www.policia.es. En aquest espai web, recorda el cos de seguretat, es possibilita als ciutadans que de forma anònima puguin posar en coneixement determinades activitats il·lícites. L'operació policial ha estat realitzada conjuntament per agents de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Girona i del Grup Local de Policia Judicial de Sant Feliu de Guíxols.

Després de rebre la denúncia, van iniciar la investigació amb l'objectiu de verificar els fets. Els policies van poder comprovar que en aquest antic graner se sentien fortes olors des de l'exterior així com sons característics d'una plantació indoor de marihuana, d'aparells d'aire condicionat.



Llum punxada

També van poder verificar com l'immoble tenia una instal·lació elèctrica enganxada a la distribució general. Per tant, tenien la llum punxada, com sol ser habitual amb aquest tipus de pràctiques delictives, ja que per tenir cura d'un cultiu es fa molt consum elèctric. Per identificar els responsables de la plantació, la policia també va realitzar diverses vigilàncies i seguiments. Finalment, el 10 de desembre es va procedir a l'explotació de l'operació amb la detenció de dos homes. Posteriorment, la policia va accedir a l'immoble amb el consentiment dels detinguts. Els agents van poder comprovar que en un annex del compartiment principal hi havia la plantació de marihuana. En total, van localitzar 430 plantes en avançat estat de creixement i floració, amb una altçària superior a un metre, que van donar un pes de 188 quilos.