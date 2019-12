La Policia de Palafrugell denuncia un home per punxar les rodes de cotxes aparcats

La Policia Local de Palafrugell ha denunciat un home per punxar les rodes de cotxes aparcats.

El cos de seguretat insta a veïns de la zona del carrer Àngel Guimerà que hagin patit danys d'aquest tipus que ho denunciïn.

L'acusat, un veí de la població, se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte de danys. Haurà de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit.

Els fets es remunten a dijous al migdia, quan uns veïns va alertar a la Policia Local que hi havia un individu que punxava les rodes de diversos vehicles aparcats al carrer Àngel Guimerà.

Els agents s'hi van desplaçar i van comprovar que hi havia un parell de cotxes amb danys. Gràcies a la col·laboració ciutadana i la ràpida intervenció policial l'individu va marxar de lloc.

Els policies el van localitzar al cap d'una estona però ja no li van localitzar cap mena d'objecte punxant, amb el qual hauria presumptament comès els fets.

Amb tot, l'home va quedar imputat per un presumpte delicte de danys.

Davant dels fets ocorreguts, la Policia Local de Palafrugell recorda que si hi ha algun veí més resident al carrer Àngel Guimerà, o que havia aparcat aquell dia en aquesta via i es va trobar amb les rodes punxades, es pot adreçar a la comissaria de la Policia Local per tal de denunciar els fets.