Sant Feliu pateix talls d'emissió en alguns canals de televisió

Molts veïns de Sant Feliu de Guíxols han tingut problemes per veure alguns canals de televisió aquesta última setmana, especialment en els canals de Televisió de Catalunya –TV3, Canal 33/Super3, Esport 3, Canal 324– on s'han patit freqüents talls d'emissió d'un minut, acompanyat de la indicació «sense senyal». Els motius d'aquestes interrupcions giren al voltant del Segon Dividend Digital i l'arribada del 5G.



El Segon Dividend Digital

D'una banda, s'està duent a terme, des de mitjans de novembre, la implantació de l'anomenat Segon Dividend Digital. Els canvis s'estan fent de forma progressiva i, en el cas de Sant Feliu, l'Ajuntament ja ha indicat que no hi consta «cap data clara d'inici o de proves» però que ja ha rebut queixes de veïns. Segons ha informat la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, com a resultat d'aquest procés de implantació, alguns canals TDT canvien de freqüència i cal resintonitzar-los a través del comandament a distància. En el cas d'edificis grans es requereix la intervenció prèvia d'una empresa instal·ladora de certificacions.



TV3, afectada pel 5G

D'altra banda, l'Ajuntament ha indicat que, si bé no tenen coneixement de cap avaria, les televisions d'àmbit autonòmic com TV3 es veuen afectades per un canvi de freqüència amb l'objectiu d'alliberar una banda de freqüència i, així, donar cabuda a les noves tecnologies 5G pels mòbils. Aquests canvis també s'estan fent de forma progressiva en tot el territori i, segons fonts de l'Ajuntament, «probablement ja s'ha iniciat a Sant Feliu de Guíxols, al repetidor Puig Gros», un repetidor que arriba també a algunes cases de Castell d'Aro, Santa Cristina i Platja d'Aro. En aquest cas, cal resintonitzar tots els canals de Televisió de Catalunya.