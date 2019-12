Enxampen un home que punxava rodes de cotxes aparcats a Palafrugell

La Policia Local de Palafrugell va enxampar dijous un home que havia punxat rodes d'alguns cotxes aparcats al carrer Àngel Guimerà, al centre del municipi.

Es tracta d' un veí de 65 anys de la mateixa població i la Policia ja l'ha acusat, per la via penal, de ser el presumpte autor d'un delicte de danys per haver punxat les rodes d'alguns vehicles que es trobaven estacionats en aquest carrer, que de moment, fins ahir a la tarda, s'elevaven als tres cotxes. Ara, l'acusat haurà de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit.

Segons ha informat el cap de la Policia Local de Palafrugell, David Puertas, encara no se saben els motius que han empès l'home a cometre aquests danys, ja que «no tenia cap enemistat amb ningú». Tampoc els consta que hagués comès cap acció similar anteriorment.

Els fets es remunten a dijous al migdia, quan uns veïns van alertar a la Policia Local que hi havia un individu que punxava les rodes de diversos vehicles aparcats al carrer Àngel Guimerà. Els agents s'hi van desplaçar i van comprovar que hi havia un parell de cotxes amb danys. Gràcies a la col·laboració ciutadana i la ràpida intervenció policial l'individu va marxar de lloc. Els policies el van localitzar al cap d'una estona però ja no li van trobar cap mena d'objecte punxant, amb el qual hauria presumptament comès els fets.



Crida als veïns a denunciar

No hi va haver detenció perquè els perjudicis a les rodes queden per sota del llindar dels 400 euros, i, per tant, es tracta d'un delicte lleu. Ara bé, els cos de seguretat ja ha presentat denúncia i insta els veïns afectats que també ho denunciïn, ja que no saben del cert quants vehicles podrien haver quedat amb els pneumàtics malmesos. De fet, ahir a la tarda un tercer veí va presentar denúncia perquè també s'havia trobat el seu cotxe amb les rodes punxades al mateix carrer.

Davant dels fets ocorreguts, la Policia Local de Palafrugell fa una crida als veïns de la zona del carrer Àngel Guimerà i a tots aquells que hi tenien aparcat el cotxe que, si es van trobar el vehicle amb danys i rodes punxades, presentin denúncia, ja que no estan segurs d'haver detectat tots els afectats. Per això, si es dona el cas, es poden adreçar a la comissaria de la Policia Local per tal de denunciar els fets.