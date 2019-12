Sardina al Toc de Menta, la millor tapa segons Palamós Gastronòmic

Aquell que vulgui tastar la millor tapa palamosina d'aquest 2019, haurà de demanar «Sardina al Toc de Menta» al restaurant Arrels Taverna, un establiment que es troba al bell mig del barri vell de la vila, concretament al carrer Nou.

Segons el veredicte final del concurs Palamós Gastronòmic, el primer premi és per aquesta taverna, que gràcies a la combinació de sardina i toc mentolat s'ha emportat la major part dels vots populars. Com a premi, els propietaris van rebre ahir un diploma acreditatiu i un àpat al restaurant de l'Hotel Casamar de la mà de l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, acompanyat del president de l'Associació per al Foment Empresarial del Comerç i Turisme de Palamós (Fecotur), Antoni Bachiller; la regidora de Turisme, Núria Botellé, i el regidor de Promoció Econòmica, Emili Colls.

El concurs s'ha portat a terme en el marc del passaport Gastrocult, un llibret que recull totes les tapes i menús que han servit els 32 establiments participants. A més, incorporava el plànol amb la ubicació dels locals i convidava al públic a votar la tapa o platet que consideressin mereixedor del premi. Entre el públic que va participar – amb tres segells al passaport Gastrocult–, s'ha sortejat un val de compra als establiments Fecotur per valor de 300 euros.