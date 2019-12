La Cambra de Palamós dona per fet que el port superarà aquesta temporada els 57.000 creueristes

La Cambra de Comerç de Palamós dona per fet que aquesta temporada se superaran els 57.000 creueristes de l'anterior malgrat que encara no ha rebut la qualificació de punt Schengen.

El president de la Cambra, Pol Fages, assegura que la instal·lació baix-empordanesa "està en ple creixement" i per tant confien que el nombre de companyies també s'incrementaran perquè "es tracta d'una destinació amb grans atractius".

"Això és el que busca el sector turístic, un port al costat del municipi", assenyala Fages. Des de la Cambra, però, lamenten la "poca voluntat política" que hi ha per part de l'Estat per tal que Palamós tingui un Punt d'Identificació Frontarera (PIF).Un fet que Fages assegura que "incrementaria les possibilitats comercials".