El programa «A punt 40.2» passa dels 20 als 80 beneficiaris per a la inserció laboral amb discapacitat

El programa «A punt 40.2» és un servei d'inserció laboral per a persones amb discapacitat o trastorn de salut mental que de cara a l'any vinent multiplica els recursos per tal d'atendre fins a quatre vegades més els seus beneficiaris, passant de 20 a 80 persones ateses simultàniament.

Això és gràcies al conveni que ha obtingut el Consell Comarcal del Baix Empordà –des de l'Àrea de Promoció Econòmica– amb la Generalitat, que ha permès estendre la capacitat del programa amb més professionals a l'equip tècnic. Fins ara només n'hi havia un parell i aquest 2020 s'amplia a sis professionals. D'aquesta manera, preveuen també posar més punts d'atenció als municipis de Castell-Platja d'Aro, la Bisbal d'Empordà, Palafrugell i Torroella de Montgrí.



Tutories i pràctiques a empreses

El programa ofereix un servei especialitzat d'orientació, formació i suport a la inserció laboral a persones amb discapacitat o trastorn de salut mental. Fins ara, ha atès un total de 35 persones des de 2018, però només es podia oferir el servei a una vintena anualment, sense poder créixer i, a la vegada, garantir el seguiment dels que hi havien participat. Dins les prestacions subvencionades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, s'inclouen tutories individualitzades i grupals, així com pràctiques a empreses i entitats, com ara Veritas, Carrefour, el Centre Especial d'Ocupació Tramuntana, Casa Esquitx, Càritas, la Marconia-Jijonenca, Emporhotel, Can Bech o Aqua Empordà, entre d'altres.

«La col·laboració entre institucions és molt important, tot el que és sumar esforços públics i combinar-los amb els privats per donar servei a les persones més vulnerables és positiu», indica Xavier Dilmé, vicepresident del Consell i conseller de Promoció Econòmica.

En el temps que fa que es desenvolupa el programa, el 29% de les persones participants s'han inserit en empreses de la comarca.