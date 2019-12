SOS 4x4 supera els 50 cotxes voluntaris de rescat en zona forestal

El Baix Empordà compta cada cop amb més cotxes tot terreny disposats a acudir voluntàriament al rescat d'altres vehicles que queden atrapats en zones forestals –rescats off-road, fora de carretera– i és que, aquest mes de desembre, la plataforma SOS 4x4 ja ha incorporat tres vehicles més a la comarca per arribar allà on no pugui accedir la grua. Ara superen la cinquantena només al Baix Empordà.

Aquesta iniciativa va néixer dins el món dels aficionats del tot terreny per auxiliar-se entre ells quan algun quedava embarrancat quan feia excursions per zones inescrutables. De mica en mica, SOS 4x4 va anar prenent forma i organitzant-se a escala nacional -amb Catalunya com a punta de llança per la gran afició pel motor- i estenent-se en branques específiques, com ara el suport d'emergències i el de catàstrofes naturals. De fet, avui compta amb 15 coordinadors nacionals i tenen un cens de 10.000 persones a tot l'Estat, i d'aquestes, 2.000 a Catalunya. Fins i tot, es desplega per territori andorrà, portuguès i pels Pirineus francesos.

«Ens agrada remarcar que en cap cas ens podem posar dins la feina d'emergències», assegura Pau Gamundi, que amb tan sols 21 anys ja fa més de quatre anys que col·labora en la plataforma. Segons Gamundi, el rescat de persones no és de la seva competència, sinó que la seva tasca voluntària és donar un cop de mà en el rescat de vehicles i posar-se a disposició, si cal, dels serveis d'emergències. És freqüent, per exemple, cooperar amb la grua i encarregar-se de treure un cotxe de la zona forestal fins a la carretera o bé, en cas d'aiguats, posar-se a disposició de la policia i Bombers per ajudar a treure vehicles dels garatges o portar menjar. A més, també organitzen recollides de deixalles en zones boscoses o obren i mantenen els camins forestals.

Ara bé, sí que estan preparats per fer les primeres cures i tenen una motxilla bàsica per als primers auxilis, que utilitzen mentre esperen l'arribada dels serveis mèdics. L'equipament l'adquireixen en l'àmbit particular de la seva butxaca i, en algun cas, fins i tot compten amb un desfibril·lador.



Simulacres de rescat

Molts dels voluntaris ja treballen en l'àmbit professional en el camp sanitari i en serveis d'emergències i rescat –hi ha diversos bombers o, en el cas de Gamundi, és tècnic sanitari a la Creu Roja de Palamós–, així que procuren facilitar-se formació mútuament. En aquest sentit, els caps de setmana surten en grup i, així, poden gaudir de la seva afició i fer rutes amb el seu tot terreny, mentre aprofiten també per entrenar-se, millorar la conducció i aprendre a gestionar qualsevol possible situació.

Sense anar més lluny, el grup SOS 4x4 de Baix Empordà va quedar ahir a quarts de nou del matí a prop del cementiri de Calonge per realitzar una d'aquestes simulacions de rescat treballant amb una situació d'un cotxe semibolcat. «És important que una persona coordini i només s'encarregui de mirar des de fora com està tot», assenyala Gamundi.

Fa una setmana li va tocar, precisament, que fos el seu cotxe el que quedés atrapat i que la resta portés a terme el rescat, que si bé és cert que es tracta merament d'un simulacre, subratlla que és indispensable que es facin els menors errors possibles.



Organització via Telegram

SOS 4x4 funciona actualment a través de diversos grups de Telegram –segons comunitat autònoma i zona– on tothom pot accedir per col·laborar o demanar ajuda. En el cas de voler rebre un cop de mà només cal descriure la situació, indicar el model del vehicle -també es troben amb bicis de muntanya i motos d'Enduro- i un telèfon de contacte i finalment passar la ubicació. Amb això ja s'activa el rescat i, de la mà d'un coordinador nacional, es formarà un grup més reduït amb els rescatadors disponibles i el que necessita ajuda. De cara a aquest 2020, la plataforma està treballant per implementar una aplicació pròpia per a Android i Apple.

Segons el portaveu nacional, Jorge Tornero, s'arriben a fer entre quatre i sis rescats setmanals en tot el país, concentrats sobretot en els caps de setmana, ja que és el moment d'oci. A més, apunta Tornero, per arribar al lloc tarden entre trenta minuts i una hora de mitjana. La durada del rescat, en canvi, dependrà de la complexitat de la situació. «Solem tardar entre hora i mitja i dues hores a realitzar el rescat, tot i que n'hi ha hagut de més complicats amb temporal de neu que s'han allargat fins a un parell de dies», explica Tornero.

En aquest aspecte, el coordinador remarca que la responsabilitat d'aquest servei l'ha d'assumir el rescatat, ja que no hi ha cap assegurança que doni cobertura a aquestes activitats.