Tano Pisano i Blandine Pellet s'emporten el Premi Peix Fregit 2019

La parella d'artistes Tano Pisano i Blandine Pellet van recollir ahir els premis Peix Fregit 2019, que celebra la 37a edició i que organitzen cada any l'Equip Crònica d'un Any i Edicions Baix Empordà, i que compten també amb el suport de l'Ajuntament de Palafrugell. El premi va reconèixer la trajectòria de Pisano i Pellet, que porten dècades fent creacions artístiques al municipi i compten amb reconeixements internacionals pel seu mestissatge tan heterogeni de disciplines que van de l'aquarel·la fins a la ceràmica. Entre alguns exemples de la seva obra, Pisano va elaborar el Mural de la Pau a l'església de Sant Martí mentre que Pellet va impulsar el projecte Arteca per potenciar artistes locals, que ara ja porta gairebé una dècada.

Es poden trobar exemples de la seva obra a la sala del Fraternal, redecorada per Pellet amb obres de Pisano i altres artistes, i vestida amb caricatures de l'il·lustrador Miquel Ros. Així mateix, també han dissenyat el cartell de la 50a Cantada d'Haveneres, el calendari anual Peix Fregit o les col·laboracions amb la revista de Palafrugell.

Tanmateix, es va presentar la nova edició del llibre Crònica d'un any, que recull i il·lustra les principals informacions que han estat notícia a la vila durant el 2019. Enguany ha estat presentador el catedràtic d'història contemporània de la UdG i director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Joaquim Nadal. Finalment, també s'ha reconegut com a millor iniciativa de l'any l'entitat Oohx!gen, que s'ha constituït per a reactivar i promocionar el comerç de Palafrugell.



Palafrugellencs de l'Any

A banda dels Premis Peix Fregit, també es van lliurar els guardons de Palafrugellenc de l'Any, que enguany se'n van atorgar 11, entre els quals, la pianista i compositora Clara Peya i el dibuixant Joan Aliu, a títol pòstum, ja que va morir a finals de novembre. Aquests són tots els guardonats vinculats a la vida del municipi:

Lluís Brias. Creador de nombrosos muntatges pessebrístics, que al llarg de trenta anys s'han exposat a diferents espais del municipi.

Jaume Xicoria. Tècnic d'il·luminació, so i vídeo en diversos espectacles artístics en viu, concerts, obres teatrals i altres esdeveniments, és director tècnic d'Els Pastorets de Palafrugell.

Sandra Bisbe. Guia oficial de turisme i divulgadora des de fa més de 20 anys de l'Empordà, també creadora de rutes culturals a la vila i als voltants.

Clara Peya. Pianista compositora i itèrpret, guardonada amb el Premi Nacional de Cultura 2019 i el Premi Enderrok a la crítica al Millor disc, pel seu àlbum Estómac.

Joel Nicolau. Ciclista de Llofriu que competeix entre els millors del calendari World Tour de la Unió Ciclista Internacional i recentment ha fitxat amb el Caja Rural de Navarra.

Josep Plaja. Artista de reconeguda trajectòria, que ha obtingut nombrosos premis de pintura. Aquest any 2019 ha exposat la seva obra a la Torre de Guaita de Sant Sebastià.

Teia Galí. Professora calellenca, directora de l'institut Frederic Martí Carreras, en l'any en què el centre ha celebrat el seu 50è aniversari.

Ricardo Sayago. Realitzador escenogràfic per a muntatges teatrals en obres de grups amateurs de la vila.

Emili Agustí. Defensor de l'entorn submarí i gestor de Triton Diving Llafranc, empresa turística que ha complert 40 anys.

Eugeni Camarero. President d'honor, fundador i dinamitzador del Consell de la Gent Gran de Palafrugell.

Joan Aliu. Atorgat a títol pòstum, Aliu va morir a finals de novembre deixant tot un llegat com a dibuixant, dinamitzador cultural i llibreter i que el guardó reconeix el seu "esperit inquiet i compromès".