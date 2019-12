Una comptable s'enfronta a 7 anys de presó, acusada d'apropiar-se de més de 250.000 euros de l'empresa

El Ministeri Fiscal sol·licita sis anys de presó mentre que l'acusació particular representada per l'empresa afectada eleva la pena a set anys en considerar que la sostracció de diners és dos mil euros superior. La fiscalia demana una multa de 3.600 euros mentre que l'acusació l'eleva a 5.400. En canvi, la defensa no considera acreditats els desviaments i vol que se l'absolgui.



Segons els escrits d'acusació, els fets van tenir lloc entre el setembre del 2012 i el mateix mes de 2016 mentre l'acusada exercia un càrrec de responsabilitat al departament de comptabilitat de la mercantil. Les sostraccions s'haurien produït de manera «continuada aprofitant-se que era l'única que tenia accés als comptes» i sense consentiment del gerent. Concretament, se l'acusa de transferir en cinc comptes corrents (alguns dels quals tenia de titular la seva filla) més de 255 mil euros, una quantitat que l'acusació particular eleva a més de 257 mil.

Per tal de no ser descoberta pel gerent de l'empresa, l'acusada posava el nom del client o proveïdor en el concepte de la transferència o al nom del beneficiari, sense que ells fossin els verdaders receptors, ja que aquest anava a parar als seus comptes particulars.

Una d'aquestes transferències la va fer a un dels seus comptes per valor de 3.300 euros per tal d'adquirir un cotxe Mercedes «destinat al seu ús particular».

El co-titular dels comptes també s'asseurà al seient dels acusats en qualitat d'autor en títol lucratiu, pel qual li demanen el pagament d'una part de la indemnització.

La vista estava assenyalada per avui a l' Audiència de Girona , però va ser suspesa en deliberació del tribunal perquè, en considerar que el que s'havia esdevingut havia estat una apropiació indeguda en comptes d'una estafa, tal com l'havia qualificat inicialment. En l'últim cas hi ha la voluntat prèvia d'enganyar a la víctima i no un abús de confiança, tal com ocorre en l'apropiació. Considerant que la defensa no podia preparar-se degudament davant la nova qualificació, el judici s'ha ajornat pel pròxim març.