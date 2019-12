Èxit rotund de la quina solidària per a la malaltia de l'Aina

La quina solidària de Corçà en favor de la investigació del càncer d'una nena de 12 anys del poble, l'Aina, va superar diumenge totes les expectatives fins al punt que la Sala Municipal no va poder absorbir tota la cua de gent que volia entrar a participar. «Es va desbordar i fins i tot la gent jugava dreta, amb la butlleta recolzada sobre el mòbil», indica Jordi Bofill, de l'associació organizadora Amics de l'Aina.

A dos quarts de set de la tarda va començar el reguitzell de quines –17, incloses dues dobles i una especial– que durant tres hores van repartir lots i regals diversos aportats per gairebé 320 col·laboradors, entre ells, més de 55 àpats, discos firmats per artistes, com ara Miquel Abras, i una camiseta signada per Marc Márquez. Abans de començar la cantada de números, es va projectar un emotiu vídeo de set minuts on apareixien l'Aina i la seva mare des de Vall d'Hebron, i també els metges que han tractat l'Aina, que explicaven en què consistia el càncer que pateix, el limfoma de Burkitt. L'Aina i la seva mare van seguir l'acte des de l'hospital, a través del directe d'Instagram, un dia en què justament havia hagut d'ingressar per febre. «La paraula és espectacular», va descriure la mare, Íngrid Mir, a Diari de Girona. «Com a mare, si hagués estat allà no sé si hauria estat capaç de pair totes les emocions», va admetre, mentre assegurava que, tot i ser a Barcelona, l'havien fet sentir a prop. Tant va ser l'èxit que ara el compte dels Amics de l'Aina s'eleva als 22.240 euros, i d'aquests, més de la meitat –12.000 euros– són només de les butlletes de la quina. La resta són de les consumicions del bar i la fira de dolços casolans dels veïns, així com els 380 del pessebre vivent de Cruïlles i els 765 dels actes de l'Escola Rodonell de Corçà. A més, la Penya Blaugrana de Monells va donar 3.430 euros obtinguts a l'Escudellada, on van subhastar una samarreta firmada per Leo Messi que es va adjudicar per 550 euros. També es va sortejar un menú de degustació al Celler de Can Roca.