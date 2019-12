Forallac rep la menció especial dels Premis Nacionals d'Artesania

L'Ajuntament de Forallac va rebre ahir la distinció com a menció especial en els Premis Nacionals d'Artesania 2019 (categoria Prestigia) de la Generalitat de Catalunya, per haver recuperat i posat en valor la tradició terrissaire i la fabricació de rajols. El reconeixement distingeix l'organització de la Cuita als Forns de Rajoler de les Gavarres, una activitat que l'Ajuntament de Forallac i el mestre ceramista Josep Matés, amb la col·laboració del mestre rajoler Joan Ferrer, de Regencós, organitzen des del 2003, amb caràcter bianual.

Aquesta activitat vol recuperar i posar en valor la important tradició terrissaire i de fabricació de rajols de la zona. Posa l'accent, sobretot, en el procés tradicional d'enfornar rajols al massís, tal i com es desenvolupava abans de la industrialització del procés a les bòbiles de la plana, a primers del s. XX. Això s'ha pogut fer gràcies a la recuperació i restauració, també amb tècniques tradicionals, d'un forn del s. XVIII situat al mas Frigola de Sant Climent de Peralta que, d'altra banda, s'hauria perdut en la memòria col·lectiva.

Els guardons es van lliurar ahir a la tarda al Palau de la Generalitat. El va recollir l'alcalde, Josep Sala, de mans del president de la Generalitat, Quim Torra. L'alcalde va assistir a l'acte acompanyat del coordinador tècnic de l'activitat, el mestre ceramista Josep Matés, i de les regidores Marta Chicot i Clara Ruiz.



Celebració consolidada

Enguany s'ha celebrat la novena edició de la cuita i des de l'ajuntament, afirmen que "l'activitat està plenament consolidada" i la qualifiquen com a "referent per a professionals, artistes i amants de la ceràmica i del patrimoni etnològic". En aquest sentit, des del consistori han expressat que es senten "molt orgullosos d'aquest important reconeixement" i han agraït a totes les persones, institucions i empreses que fan possible la cuita, un activitat que consideren pràcticament inèdita al país, en aquest format.



Projecte estratègic de municipi

La Cuita de Forns de Rajoler a les Gavarres s'emmarca, a més, en un projecte estratègic de municipi, impulsat des del 1995, que pretén recuperar la memòria d'altres oficis tradicionals com són el carboneig, el segar i el batre, i la calç. És també una eina de dinamització econòmica local i una oportunitat de visibilitzar la feina de molts artesans que fan d'allò tradicional, un actiu del seu treball. En aquest sentit, el lligam amb els ceramistes de la zona, amb el Terracotta Museu de la Ceràmica, l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, el Consorci de les Gavarres i amb les jornades tècniques Empordà Fang Cuit, són elements que donen sentit i sustenten la contribució social de la celebració.