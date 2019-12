Un incendi en un edifici ocupat de Palamós obliga a evacuar sis menors i un adult per intoxicació de fum

Sis menors i un adult han hagut de ser evacuats aquest dilluns a la nit a l'Hospital de Palamós (Baix Empordà) després que resultessin intoxicats per fum durant un incendi en un edifici de tres plantes del carrer Miguel de Cervantes de la mateixa població. Es tracta d'un edifici ocupat i el foc hauria començat al quadre de llums del bloc de pisos.



Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de deu de la nit i, segons els Bombers, el foc ha afectat l'entrada de l'immoble. El cos d'emergències ha extingit les flames però l'escala ha quedat plena de fum.



Els veïns de l'edifici s'havien confinat als seus domicilis i els Bombers els han evacuat. A banda de les set persones traslladades a l'hospital, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès tres persones més que han estat donades d'alta in situ. Hi han actuat vuit dotacions dels Bombers i set del SEM.









Incendi en un edifici del carrer de Cervantes from palamoscomunicacio on Vimeo.