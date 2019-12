Palamós declara el cinema com a activitat «d'especial interès o utilitat municipal»

El ple de l'Ajuntament de Palamós va aprovar ahir la moció per declarar l'activitat del cinema del municipi «d'especial interès o utilitat municipal» i va donar llum verda al conveni signat amb el cinema Arinco, que després de tancar al desembre del 2017 –deixant Palamós sense cinema– va tornar a obrir les seves portes aquest 12 d'abril, de la mà de l'empresa Arrendaminetos Industriales y Comercios SL. Segons aquest conveni de col·laboració, l'Arinco projectarà les pel·lícules del Cicle Gaudí. Mentre la sala va estar tancada, va ser el Teatre la Gorga el que va acollir el programa. El consistori recorda com el tancament va suposar «un fort impacte entre la població» així com una «repercussió a l'economia local», ja que va ressentir el sector de la restauració, entre d'altres. El cinema Arinco va inaugurar-se amb un miler de butaques l'any 1961 i es va convertir l'any 1990 en un dels primers cinemes amb multisales digitalitzades.