18 milions i un 40% menys d'amarradors: comença la reforma del Port d'Aro

La reforma del Port d'Aro ja és una realitat. La concessionària de les instal·lacions, que formen a parts iguals la junta del club nàutic i la promotora Sierra de Mías SA, ja ha començat les obres després que la Generalitat hagi avalat el projecte. A partir d'ara s'engeguen dinou mesos de treballs, que suposaran una inversió de 18 milions d'euros. La reforma permetrà reforçar la bocana del port de Platja d'Aro (Baix Empordà) perquè el canal tingui més amplada i se'n redueixi l'impacte de les onades. A més, també es reduirà fins a un 40% el nombre d'amarradors. Es passarà dels 790 actuals als 464; sobretot, per adaptar-se a les amplades de les noves embarcacions. L'inici de les obres culmina un procés engegat ara fa quatre anys, però que encara no s'ha tancat del tot, perquè la concessionària està pendent que l'Estat doni el vistiplau a tres modificacions puntuals als molls.

La reforma permetrà posar el port d'Aro al dia (amb unes instal·lacions més pensades per a vianants i no tant per a cotxes) i també reformar-ne la bocana. Aquí, es preveu que les màquines hi entrin l'abril de l'any vinent. Allò que s'hi farà serà reduir-ne el morrot i construir-hi tant un nou contradic com una nova escullera, després que, de les dues solucions proposades per la UTE, la Generalitat escollís la més respectuosa amb el medi ambient.

L'any 2016, poc després d'assumir la nova concessió, la UTE Port d'Aro va presentar a la Generalitat un estudi d'impacte ambiental que recollia diferents propostes per a la bocana. Ho feia després que la es volia tirar endavant inicialment es considerés desmesurada i generés rebuig social. A principis del 2018, la Generalitat va avalar aquella solució més respectuosa amb el medi ambient.

Un 40% menys d'amarradors

Un cop acabi la reforma, al juny del 2021, el nou port d'Aro tindrà un 40% menys d'amarradors. Es passarà dels 790 actuals a 464. Sobretot, per adaptar-se a l'amplada (la mànega) de les noves embarcacions.

El nou port tindrà uns 21.400 metres quadrats. L'obra, entre d'altres, inclou treballs als molls, la instal·lació d'un nou paviment i mobiliari urbà, un nou sistema de circulació d'aigües, la renovació de l'enllumenat i la millora de la zona de controls d'accés i les torretes.

La reforma del Port d'Aro s'executarà en quatre fases. La primera, que ja ha començat, durarà fins al juny de l'any vinent i es farà a la zona del canal més propera a la carretera. La segona i tercera fases es focalitzaran a la part central del canal. S'allargaran des del setembre del 2020 fins al juny del 2021. Per últim, la quarta fase se centrarà en la part del canal que més s'endinsa cap a mar.

Quatre anys de tràmits

Per arribar fins aquí, però, han calgut quatre anys de tràmits. De fet, la negociació per aprovar el projecte es remunta a la primavera del 2015, un any abans que entrés en vigor la nova concessió a la UTE Port d'Aro. "Des d'aleshores, hem tingut una lluita constant amb l'Administració, ja sigui Generalitat o Estat, per tenir el projecte aprovat", explica el president del club nàutic, Vicenç Arqués.

De fet, la reforma tira endavant amb serrells pendents. I és que encara s'està pendent de rebre el vistiplau de l'Estat per incloure tres modificacions puntuals als molls (el de ponent, el de tramuntana i el de migjorn). "Si l'autorització arriba en els propers mesos, aquests treballs s'inclouran al global de l'obra", explica el president.