Arrenca la 6a edició d'«Apadrinar un avi» a Palafrugell, amb 54 joves de secundària

La sisena edició d'«Apadrinar un avi» de Palafrugell dona el tret de sortida avui amb 54 joves de secundària disposats a compartir una estona cada setmana amb una persona gran de la Fundació Gent Gran o de l'Asil Nostra Senyora de Montserrat. Es tracta d'un programa que impulsa Càritas a diferents municipis per tal d'establir vincles entre aquestes dues generacions, ja que el jove anirà fent trobades cada setmana amb el mateix ancià i s'aniran coneixent i intimant fins el mes de juny, coincidint amb el final del curs escolar.

En el cas de Palafrugell, coordinat per la tècnica de Càritas Pilar Puig, compta amb la col·laboració d'aquestes dues residències i dels centres educatius, concretament del Col·legi Sant Jordi, el Col·legi Prats de la Carrera i els instituts Baix Empordà i Frederic Martí i Carreras. Enguany s'han presentat voluntaris 54 joves de 14 o 15 anys que, a banda de comprometre's a destinar una hora i mitja setmanal, cada dijous, també han fet un curs previ de formació i sensibilització. «Se'ls explica que ha de ser una continuïtat. S'ha de ser constant. Si et descompromets a mig curs és un cop per l'avi», detalla la presidenta de Càritas Palafrugell, Marissa Grassot. Tanmateix, Grassot apunta que també es tracten temes com la mort, ja que pot ser que s'hi trobin durant el curs amb l'avi amb qui han fet vincle. «S'agafa un sentiment molt fort», afirma. En aquest sentit, s'han trobat amb què molts joves continuen mantenint contacte amb l'avi o àvia apadrinat i que, fins i tot, en casos en què ha mort l'avi, han volgut assistir al tanatori. Per primera vegada, a banda d'avis residents, també hi participen avis de centre de dia.