Assalt violent a punta de pistola a Palamós i amb lladres que es fan passar per policies

Robatori violent a Palamós a plena llum del dia. Aquest dimarts a la tarda uns individus van obligar a aturar un vehicle. Per aconseguir-ho es van fer passar per policies i van obligar el conductor a anar fins a casa seva. Els quatre homes, encaputxats i equipats amb una pistola, van cometre l'assalt cap a dos quarts de quatre de la tarda. Van lligar el propietari de la casa i la seva dona. Els van amenaçar a punta de pistola, els van encanonar a l'altura del cap, per aconseguir el botí. Després de les amenaces, els van indicar on era la caixa forta. Els delinqüents es van emportar 10.000 euros. Un cop van obtenir el botí els lladres van fugir. Les dues víctimes que no van patir ferides van poder-se deslligar i van alertar el 112. Ràpidament s'hi van presentar diverses patrulles de la Policia local de Palamós i dels Mossos.

Es dóna el cas que els lladres quan van aturar el vehicle de la víctima anaven vestits amb armilles dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil per fer més creïble que eren policies. Les víctimes viuen a la urbanització de Balitrà.

L'Àrea d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra de Girona está a carrec de la investigació del cas.