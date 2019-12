Palamós impulsa el comerç urbà amb 15.000 euros per a Fecotur

L'Ajuntament de Palamós i l'entitat comercial local, Associació per al Foment Empresarial del Comerç i Turisme de Palamós (Fecotur), van signar un conveni de col·laboració per continuar impulsant conjuntament les activitats de promoció comercial i turística. En els termes de l'acord, el consistori es compromet a aportar 15.000 euros per tal de finançar una part de les actuacions que realitza Fecotur, com ara accions de promoció de targetes de fidelització o de innovació tecnològica. En la signatura van participar l'alcalde de Palamós, Lluís Puig; la regidora de Turisme, Núria Botellé, el de Promoció Econòmica, Emili Colls, i el president de l'ens de Fecotur, Toni Bachiller.