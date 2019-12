El Mar dels Nens de Platja d'Aro només admetrà menors de 12 anys

Els nens i nenes majors de 12 anys ja no podran participar en el Mar dels Nens de Platja d'Aro, el parc infantil de Nadal que enguany arriba a la 24a edició. Segons va informar ahir el consistori, la fira admetrà mainada de 2 a 12 anys i se celebrarà del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener, de quatre de la tarda a vuit del vespre, al Palau d'Esports i Congressos de la localitat.

D'altra banda, en aquesta nova edició es renovarà la decoració exterior i interior de l'espai, on les il·lustracions de XuxuLanstrum recolliran la diversitat dels models familiars actuals. En relació amb les activitats, hi haurà diversos espais fixos cada dia, com la ludoteca infantil, llits elàstics, rocòdrom, tallers diversos, maquillatge artístic, tallers musicals, pilotes de Zorb-Ball, jocs inflables i jocs gegants, circuit de Scalextric, brau mecànic, shoot down, cinema infantil, futbolí humà i, com a novetat, un espai amb ulleres virtuals.