La Policia Local de Palafrugell deté un home de 50 anys fugit de la presó

La Policia Local de Palafrugell va detenir la setmana passada un home que es trobava en cerca i captura després de no tornar a la presó una vegada havia finalitzat un permís penitenciari. L'home, de 50 anys, nacionalitat espanyola i veí de la localitat, compleix condemna per diversos delictes, principalment, robatoris amb força.

Segons va informar l'Ajuntament de Palafrugell, la detenció es va produir quan la patrulla policial va identificar el pres fugit conduint una motocicleta per l'avinguda de la Generalitat. Tot i que els agents li van ordenar que s'aturés, l'home va fugir, motiu pel qual es va iniciar una persecució per l'avinguda Generalitat, i els carrers Torres i Jonama, Estrella, Nou, Vilar i Torroella, on finalment, en un revolt, va perdre el control de la motocicleta i va caure sense fer-se cap lesió.

L'home, a qui se li imputa un delicte de conducció temerària, ha ingressat a la presó.

D'altra banda, i segons va detallar el consistori, la persecució policial va ser gravada amb la càmera corporal que un dels agents del cos duia col·locada a l'uniforme. Aquesta nova eina, implantada l'estiu passat, permet filmar i comptar amb imatges enregistrades durant determinades actuacions policials per tal de «millorar la seguretat tant de l'agent com del ciutadà».