La Bisbal aprova un pressupost de més de 13 milions per al 2020

L'Ajuntament de la Bisbal va aprovar, en el ple celebrat dijous al vespre, un pressupost de més de 13 milions d'euros per al 2020 que no inclou cap inversió. Segons va informar TV Costa Brava, l'alcalde, Enric Marqués, va explicar aquesta absència assegurant que es volen centrar a acabar les inversions previstes en anys anteriors, com les obres del carrer Ample, l'ampliació dels vestidors del pavelló d'esports, la remodelació de la façana del castell o la posada en marxa del sistema de recollida de residus porta a porta. D'altra banda, el batlle va explicar que una subvenció de 126.000 euros de la Generalitat, mitjançant una modificació de crèdit, permetrà construir un nou dipòsit d'aigua a Puig Negre i adequar els antics habitatges dels mestres per a habitatge social.

El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern (ERC, CUP i EC) i els vots en contra de l'oposició (PSC, CxLB-JxC i TxLB).