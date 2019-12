Blanes dona llum verda a la construcció d'un Decathlon

L'Ajuntament de Blanes ha concedit aquesta setmana la llicència d'obres per a la construcció d'un centre comercial Decathlon d'uns 3.000 metres quadrats a l'est del municipi. En concret, la nova botiga esportiva se situarà a l'Avinguda del Parlament i des del consistori es mostren "orgullosos" que la marca especialitzada en articles esportius hagi apostat per la capital de la Selva Marítima. Tot plegat ha tirat endavant després d'una dècada des de que la firma va mostrar el seu interès. Va ser aquest febrer quan l'Ajuntament va desencallar un requeriment urbanístic que ara permetrà la instal·lació de la nova botiga que Decathlon obrirà a Blanes. Un dels compromisos implica que l'empresa estarà en aquests terrenys un mínim de 30 anys.

L'Ajuntament també posa en valor el fet que es tractarà d'una "bona oportunitat" laboral per a veïns de la ciutat. L'alcalde, Àngel Canosa, ha expressat la seva satisfacció i espera que signifiqui "un revulsiu" per a l'economia local. Els terrenys s'ubiquen dins del Pla Parcial de la Costa Brava on aquest 2019 ja s'hi ha instal·lat dues empreses més. "Ara estem parlant d'un tipus de comerç que enceta una sèrie de possibilitats molt engrescadores", ha afegit Canosa.L'empresa ja fa gairebé prop de deu anys que havia mostrat el seu interès per instal·lar-se a Blanes, però també requeria una sèrie de condicions que no acabaven d'ajustar-se a la realitat. Buscaven una superfície d'entre 8.000 i 10.000 m2, i ni els terrenys del costat de la Ciutat Esportiva ni altres propostes que se'ls va fer els van convèncer.

Els seus requisits principals era que necessitaven uns terrenys plans, per incloure-hi l'aparcament i la superfície comercial al mateix nivell, en planta baixa. La modificació urbanística aprovada el febrer d'aquest any al ple municipal va permetre finalment que es pogués construir la nau comercial en uns terrenys inclosos al Pla Parcial Costa Brava, després de modificar l'illa delimitada pels carrers Mas Palou i l'Avinguda Parlament.Això ha provocat que Decathlon pugui construir una nau de planta baixa, tal i com tenia previst, amb un important aparcament al costat, seguint el model empresarial que té la companyia en les diferents botigues arreu del món.