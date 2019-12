Denuncien el director de Correus de Sant Feliu per «assetjament laboral»

El director de l'oficina de ­Correus de Sant Feliu de Guíxols ha estat denunciat davant Inspecció de Treball per presumptament tractar «de manera masclista» les treballadores d'aquesta sucursal.

Segons la denúncia presentada per la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), l'encarregat de la sucursal de la localitat «assetja de manera sistemàtica» les treballadores per «raó de gènere» i provoca que algunes de les afectades es neguin a tornar a treballar a l'oficina de Sant Feliu per «por d'aquest senyor».

El sindicat assegura que, de moment, tenen coneixement de sis dones que han patit «humiliacions i insults» per part del director de la sucursal però creu que segurament són més perquè es tracta de treballadores temporals. A més, precisen que en «cap cas» passa el mateix amb els treballadors masculins de l'oficina.

Arran de la denúncia, Diari de Girona va poder parlar amb dues de les afectades, que, mantenint l'anonimat, coincideixen a explicar que tenen «por» del director i que aquesta situació afectaria principalment les treballadores de mitjana edat. Relaten també que moltes de les «humiliacions i insults» denunciats pel CSIF s'haurien produït davant dels clients de l'oficina, que la majoria de dies surten «plorant» de la feina i que fins i tot alguna d'elles ha patit problemes de salut derivats del presumpte «assetjament laboral» denunciat pel sindicat.

Per tal de poder contrastar aquestes acusacions, aquest diari es va posar en contacte amb el director de la sucursal de Correus de Sant Feliu, qui va declinar fer declaracions.

«Corresponsable per omissió»

D'altra banda, en la seva denúncia, el CSIF assegura que l'empresa pública Correus tenia «coneixement des de fa anys» d'aquesta situació a través de la cap de sector, a la qual havien «alertat» verbalment i en reiterades ocasions de la situació. «Des d'aquesta prefectura de sector, no es va prendre cap mesura per solucionar el problema, es van limitar a veure passar el temps i mirar cap a un altre costat, de manera que és, al nostre entendre, corresponsable de la situació per omissió», remarca el sindicat en el document presentant a Inspecció de Treball.

També afegeixen que una de les afectades per aquesta situació a l'oficina ganxona és delegada electa de CSIF. «Com que a aquest senyor no li deuen agradar les sigles CSIF i que l'hàgim posat a la picota, comunicant en reiterades ocasions a la cap de sector la seva actuació, s'ha dedicat a intentar humiliar-la, vexar-la i menysprear-la, la qual cosa, a més d'un assetjament laboral, és assetjament sindical», assegura el sindicat en el document de denúncia. En aquest sentit, aquest diari també va contactar amb Correus per tal de contrastar aquestes acusacions, sense rebre resposta.

Per tot plegat, el CSIF demana a Inspecció de Treball la seva actuació «urgent» per «aturar» aquest cas d'assetjament, que «s'ha tornat insostenible». A més, en el document també avancen que sol·licitaran un estudi de riscos psicosocials i que estan estudiant possibles accions legals ­contra el denunciat i l'empresa ­pública.