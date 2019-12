ERC, CUP i Comuns acorden apujar un 25% el sou de l'alcalde de la Bisbal

Polèmic ple de pressupostos el que es va viure a la Bisbal d'Empordà aquest dijous 19 de desembre. I és que deu dels disset regidors de l'Ajuntament - l'equip de govern - van aprovar un increment de 10.000 euros en el sou de l'actual batlle, Enric Marquès. Fins ara, l'alcalde cobrava 30.000 euros l'any per una dedicació de 25 hores setmanals, ara en percebrà 40.000 per les mateixes hores, ja que la resta – en pot fer un màxim de 37'5 – les farà al Consell Comarcal del Baix Empordà, d'on percep uns 14.000 euros més. Fonts de l'oposició expliquen que Marquès (ERC) va justificar que l'augment que ha pactat amb la CUP i La Bisbal en Comú Guanyem responia a equilibrar el salari amb el que tenia en la seva etapa professional quan treballava a Ensenyament.

L'oposició, però, ha carregat durament contra aquesta decisió ja que els comptes, a més, no plantegen cap increment en la inversió. El líder del PSC al municipi, Òscar Aparicio, considera que "és contradictori amb una política d'esquerres" apujar-se el sou a 40.000 euros per 25 hores després de sis mesos fent d'alcalde.

El pressupost, que supera lleugerament els 13 milions, contemplen un increment d'un 10% també en la despesa de personal, que ve donat principalment per augmentar la plantilla. En concret, passen de menys 6 milions l'any passat a més de 6,5 en l'actual. En aquest sentit, Aparicio recorda que el màxim que permet la llei és un increment d'un 2,5%, i creu que es podria trobar amb la negativa del govern espanyol.

Aquesta redacció ha intentat posar-se en contacte amb Enric Marquès, però el batlle no ha contestat.

Una pròrroga a les obres del centre

Una altra problemàtica que té la ciutat són les obres que s'estan fent al centre i que estava previst que acabessin a finals d'aquest desembre. Les mateixes fonts de l'oposició asseguren que Marquès va reconèixer que finalment no serà així i que donen per fet que l'empresa haurà de demanar una pròrroga per tal de poder-les finalitzar.

Amb tot, el consistori creu que no s'allargaran més enllà del mes de gener, i reconeixen que l'empresa "ha fet una bona feina", malgrat les pluges que puntualment han impedit treballar amb normalitat, o les diferents troballes de restes de muralla que han alentit les obres.

Aquest retard, això sí, comportarà que la Bisbal hagi de fer-se càrrec de la darrera certificació, ja que no entrarà en el Pla de Barris de la Generalitat. A la pràctica això suposa una despesa d'aproximadament uns 200.000 euros.