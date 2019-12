Mor un pescador a Sant Feliu de Guíxols arrossegat pel mar

Un pescador ha mort aquest diumenge a Sant Feliu de Guíxols després que se l'hagi emportat un cop de mar. Aquest cop de mar s'ha emportat dos pescadors que estaven a la Punta de Garbí, una zona de roques del municipi.

Un d'ells ha topat amb una de les roques i ha mort. El segon ha quedat dins l'aigua i tres policies locals s'hi han llençat per intentar salvar-lo. Tots quatre han acabat sent rescatats per un helicòpter, ja que no podien sortir. Els fets han passat cap a tres quarts d'onze del matí.