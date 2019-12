Mor un pescador a Sant Feliu de Guíxols arrossegat pel mar

Dos pescadors estaven pescant a la zona de la Punta de Garbí, a causa del temporal, el mar estava molt picat. Un dels pescadors ha caigut a l'aigua, i el seu company s'ha llançat al mar per a rescatar-lo, però l'estat del mar no els hi ha permès.

Tres policies locals també s'han llançat al mar per intentar salvar els dos pescadors, però cap d'ells podia sortir de l'aigua. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat un vaixell de salvament marítim i un helicòpter dels Bombers, que a causa de les condicions meteorològiques, no ha pogut descendir per a rescatar, per tant ha fet les tasques de marcatge de la posició.

Salvament Marítim ha pogut rescatar els tres policies i un dels pescadors, aquest últim amb hipotèrmia. El segon pescador, que amb el corrent del mar havia desaparegut, ha estat localitzat per l'helicòpter i rescatat, sense vida, per Salvament Marítim.