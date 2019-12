Absolen l'exregidor de la CUP de Torroella d'un delicte d'amenaces a un membre de Ciutadans

ACN Torroella de Montgrí .- El jutjat d'instrucció 2 de la Bisbal d'Empordà ha absolt l'exregidor de la CUP de Torroella de Montgrí Robert Huertas d'un delicte d'amenaces contra un membre de Ciutadans durant un acte de la formació taronja. La jutgessa conclou que hi ha "dubtes més que raonables" que fos Huertas la persona que va dir al denunciant: 'Cuadros, has cavat la teva pròpia tomba'. Els fets van passar el 26 de gener en l'acte que Cs havia preparat al municipi. El membre de la formació i actual regidor Pere Cuadros va denunciar el regidor de la CUP per haver-lo amenaçat però Huertas ho va negar durant el judici que es va celebrar la setmana passada i va assegurar, més, que al vídeo aportat com a prova es veia "clarament" que no era ell.