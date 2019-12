Cap persona sense poder patinar sobre gel a Palafrugell

Aquestes festes de Nadal, a la pista de gel de Palafrugell, ningú es quedarà sense poder patinar. Almenys no per un problema d'accessibilitat. I és que, des d'ahir, les persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitats físiques o intel·lectuals ja poden gaudir plenament d'aquesta experiència. Com qualsevol altra persona que aquests dies opta per apropar-se a l'espai de la Bòbila a calçar-se uns patins.

I és que enguany, per primera vegada, aquesta instal·lació compta amb una cadira adaptada a través de la qual es pot lliscar amunt i avall tal com fan la resta d'usuaris amb els patins. «Una persona l'empeny per darrere i qui està assegut té la sensació d'estar patinant tot sol», va explicar el regidor de Promoció Econòmica, Joan Vigas, qui va mostrar la seva satisfacció per la posada en marxa d'aquesta iniciativa.

En aquest sentit, l'edil va remarcar que amb l'obtenció d'aquesta cadira adaptada, Palafrugell s'ha convertit en la segona localitat d'Espanya –després de Terrassa– en fer accessible la seva pista de gel i, per tant, la primera de la província de Girona, on es poden trobar pistes de gel a Platja d'Aro, Girona o Olot.

Tot i que la pista va obrir les portes divendres passat, aquest nou dispositiu va començar a funcionar ahir a les onze del matí, i va ser un nen el seu primer usuari. «Només per veure la seva cara d'il·lusió i les riallades que feia mentre patinava, ja ha valgut la pena», va valorar Vigas, qui va recordar que, anys anteriors, moltes persones amb discapacitats físiques o intel·lectuals o amb mobilitat reduïda anaven a la pista igualment, sense poder gaudir d'aquesta activitat en primera persona. «L'adquisició d'aquesta cadira no ha tingut un cost elevat i, en canvi, fa feliç a molta gent», va remarcar el regidor palafrugellenc.

A banda de la cadira, també s'ha incorporat un trineu –especialment indicats per anens i nenes i joves– amb la mateixa finalitat: que ningú es quedi sense patinar per manca d'accessibilitat. De moment, l'ús d'aquest dispositiu és d'una hora per persona, un temps que es podria veure reduït si la demanada fos molt elevada. «Només obrir, ja hi havia cua per utilitzar la cadira i el trineu i si hi hagués molta demanda, en lloc d'una hora potser faríem els viatges de 30 minuts», va assenyalar Vigas.



La pista compleix 15 anys

A més d'aquesta novetat, la pista de gel de Palafrugell compta amb un altre motiu de celebració: fa 15 anys que es fa cada Nadal. Des de la primera edició celebrada el 2004, han gaudit d'aquesta activitat d'oci més de 90.000 persones, una xifra aportada pel consistori el gener passat, quan va tancar la 14a edició. En total, l'any passat van passar per aquesta instal·lació gairebé 5.700 persones, una xifra que enguany s'espera mantenir o, fins i tot, superar.

Aquestes festes, la pista estarà oberta fins al 6 de gener de deu del matí a dues del migdia i de cinc de la tarda a deu de la nit, a excepció del 25 de desembre i l'1 de gener que només obrirà als matins. Els preus són de tres euros per patinar mitja hora i cinc euros per fer-ho durant una hora.