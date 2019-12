Recullen 1.290 firmes per reclamar al Govern la compra d'una parcel·la a Palamós

La plataforma ecologista SOS Costa Brava, que adhereix l'entitat Salvem la Pineda d'en Gori, ha recollit un total de 1.290 firmes per reclamar de manera «formal» a la Generalitat que faci efectiu el dret de retracte i compri una parcel·la valorada en 4,3 milions a la pineda d'en Gori. Des de l'entitat van explicar ahir que el motiu és evitar que s'aixequi un altre edifici d'apartaments en aquest paratge del Baix Empordà. De fet, SOS Costa Brava va assegurar que aquesta és «l'única manera» possible per «mantenir l'espai en les condicions actuals». L'entitat també va lamentar que l'Ajuntament de Palamós «no ha fet res» per tal de frenar ni aquesta ni les dues construccions que hi ha a la zona. Actualment, el paratge s'ofereix online a pàgines de venda i lloguer d'immobles per un total de 4,3 milions. Tot i això, la portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori, Zeta Figa, va reconèixer que «veu difícil» que algun comprador s'hi interessi. Bàsicament pel preu, que Figa creu que és «exagerat» per un espai de 2.650 metres quadrats, però també perquè els dos edificis aixecats estan al contenciós administratiu pendents de judici. «Creiem que qualsevol comprador no s'atrevirà amb una operació tan arriscada», va assenyalar.

Una solució alternativa a la compra seria que Palamós s'incorporés al Pla Director Urbanístic de la Costa Brava. Així es beneficiaria de la normativa en què no es poden fer construccions a menys de 500 metres de la costa.