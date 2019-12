L'Ajuntament de Torroella preveu tenir acabat l'Espai Medes de l'Estartit el 2022

Tenir l'Espai Medes de l'Estartit acabat l'any 2022. Aquest és el termini que preveu l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per acabar de desenvolupar les tres fases que encara falten perquè el futur centre d'interpretació de l'àmbit marí del Parc Natural del Montgrí sigui una realitat.

De moment, el consistori torroellenc ja ha tret a licitació la segona fase del projecte per un import de 813.570 euros –compta amb una subvenció de 350.000 euros del Pla de Foment– i amb un termini d'execució de cinc mesos. En concret, els treballs inclouran la pavimentació i els acabats de la planta mirador amb els seus accessos, la construcció d'un ascensor, l'acabat de la vorera i el tancament de la façana nord-oest, la que dona al port.

«La intenció de l'Ajuntament és que les obres acabin abans de l'inici de la temporada turística i si tenim el vistiplau en prevenció de riscos i seguretat, poder obrir el mirador a l'estiu», va explicar la regidora de Destinació Turística, Dúnia Oliveras.

Des d'aquest mirador, que serà d'accés lliure, els visitants tindran una panoràmica completa de port i les illes Medes i el Baix Ter. A més, en un futur, l'Ajuntament també vol instal·lar unes baranes informatives que ajudin a interpretar els diferents elements de l'arxipèlag.

Si tot evoluciona tal com està previst, el consistori iniciaria la tercera fase del projecte passat l'estiu per tenir-la enllestida a principis del 2021. Els treballs se centraran en el desenvolupament de les instal·lacions i en el tancament de l'edifici i comptaran amb un pressupost de 640.000 euros dels quals 300.000 estaran subvencionats: 200.000 euros dels fons FEDER de la Unió Europea i 100.000 euros de la Diputació de Girona.

Amb aquesta previsió, el primer trimestre de 2021 ja seria possible desenvolupar la quarta fase centrada en la museïtzació del centre d'interpretació que podria comptar amb: una sala d'ús general per a exposicions permanents i temporals amb una zona de recepció (informació, una àrea administrativa i un magatzem); lavabos públics i un elevador amb accés des de l'exterior o un bar, entre altres instal·lacions. Pressupostada en uns 360.000 euros, aquesta fase anirà a càrrec del Parc Natural i està previst que acabi el 2022.

El cost total de l'Espai Medes serà de 2,2 milions d'euros, dels quals, 1,4 milions són subvencionats. Segons l'Ajuntament, aquest centre esdevindrà un «instrument de promoció al servei de la dinamització econòmica local» i complementarà la seva activitat amb la del Museu de la Mediterrània, que serà l'equipament de referència de la part terrestre del parc.

Edifici acabat

La primera fase del projecte de l'Espai Medes va consistir en la construcció de l'edifici central –que té forma de vaixell–que va començar l'abril del 2017 i es va acabar, definitivament, a mitjans del 2018, amb una aturada de dos mesos a l'estiu en compliment d'una ordenança municipal.

El compromís del Club Nàutic amb el contracte de renovació de la concessió de la dàrsena esportiva per 30 anys –prorrogables a cinc més– era construir l'estructura d'aquest edifici amb una inversió de 370.000 euros (sense IVA). També es va fer càrrec d'impermeabilitzar la coberta de l'edifici.

A més, de la despesa directa en l'execució d'aquesta obra, el Club també va dur a terme l'ampliació de la plataforma del moll perquè hi hagués lloc per a l'Espai Illes Medes.

El Club va destinar 1,2 milions d'euros, sense IVA, a aquesta ampliació de la plataforma. Aquesta actuació es va fer l'hivern del 2016 al 2017 i també ha servit per ubicar-hi amarratges; encara que sense l'Espai Medes, el Club va buscar una solució més econòmica.