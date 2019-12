Troben a Calonge1.000 plantes de marihuana en un taller clandestí

Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local de Calonge, van detenir el passat 20 de desembre dos joves per cultivar més de 1.000 plantes de marihuana en un taller clandestí de la localitat. Els dos nois, de 18 i 27 anys, nacionalitat hondurenya i veïns de Calonge, estan acusats d'un presumpte delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i un delicte de defraudació per haver punxat la llum.

Segons va informar ahir el cos policial, els fets es van desencadenar quan agents dels Mossos es van adreçar a fer una inspecció en una zona industrial de Calonge on sospitaven que hi podria haver una nau industrial utilitzada com a taller de vehicles clandestí. Quan hi van arribar, van trobar la persiana mig oberta i van observar que a fora hi havia pneumàtics acumulats i una petita crema de residus. En accedir a l'interior, on hi havia diversos vehicles en fase de reparació, van identificar un home i van veure que a l'entrada de la nau hi havia un planter de marihuana, a la vegada que van observar que el quadre elèctric estava manipulat. En pujar al pis superior de la nau industrial, van trobar un segon home que custodiava una plantació de més de 700 plantes de marihuana i tres armes curtes i un subfusell, totes elles d'aire comprimit.

Fins al lloc també s'hi van desplaçar agents de la unitat d'investigació de Sant Feliu de Guíxols, que van inspeccionar la nau on van trobar-hi repartides en tres estances habilitades pel cultiu prop de 738 plantes de marihuana d'uns 40 cm d'altura, unes 306 plantes petites i 223 grams de marihuana ja seca. La droga comissada tindria un valor total al mercat d'uns 130.000 euros. Els homes van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un de defraudació de fluid elèctric. La Policia Local de Calonge i els agents van desmantellar la plantació. Els arrestats, que no tenien antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs.